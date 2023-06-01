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الصحة تكشف 7 نصائح هامة للحجاج للوقاية من تسمم الغذاء

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 نصائح هامة للوقاية من التسمم الغذائي خلال فترة الحج.

وتضمنت  نصائح وزارة الصحة والسكان:

١- احرص على تنظيف أدوات الطعام جيـدًا

 ٢-اغسل الفواكه والخضـروات قبل أكلها جيدًا

٣- تجنب تخزين الطعام المطبوخ لفترات طويلة

٤- لا تترك الطعام مكشوف ومعرض للتلوث والحشرات

٥ تخلص من الطعام عند الشك بسلامته من ناحية تغيير الطعم واللون والرائحة والقوام

6- احفظ الطعام فى الثلاجة أو تحضير ما يكفي للوجبة الواحدة

7- غسل اليدين بالماء والصابون قبل تحضير الطعام

 


نصائح للحجاج 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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