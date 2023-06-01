شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 7 نصائح هامة للحجاج للوقاية من تسمم الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 نصائح هامة للوقاية من التسمم الغذائي خلال فترة الحج. وتضمنت نصائح وزارة الصحة والسكان: ١- احرص على تنظيف أدوات الطعام جيـدًا ٢-اغسل الفواكه والخضـروات قبل أكلها جيدًا ٣- تجنب تخزين الطعام المطبوخ لفترات طويلة ٤- لا تترك الطعام مكشوف ومعرض للتلوث والحشرات ٥- تخلص من الطعام عند الشك بسلامته من ناحية تغيير الطعم واللون والرائحة والقوام 6- احفظ الطعام فى الثلاجة أو تحضير ما يكفي للوجبة الواحدة 7- غسل اليدين بالماء والصابون قبل تحضير الطعام

نصائح للحجاج

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