شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة ورابط التقديم بمرحلة رياض الأطفال فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الخميس، التسجيل الإلكتروني للراغبين فى التقديم لمرحلة رياض الأطفال kg 1 في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2023/2024، وفق ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية الأوراق المطلوبة ورابط وضوابط التقديم بمرحلة رياض الأطفال فى الجيزة.

-يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وبالرقم القومي للطفل أو الطفلة المكون من 14 رقما من واقع شهادة الميلاد.

-يتم التسجيل عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط التالي:-

‏https://www.gizaedu.net/kg.html

-ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل الموجود أعلى شهادة ميلاد الطفل، وذلك بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا بواسطة الموقع.

-الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل:

1-أصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر.

2-بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

3-ملف كامل الدمغات.

4- 10 صور شخصية حديثة للطفل.

5- إثبات محل السكن.

-يستمر حتى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023،