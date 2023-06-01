شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة ورابط التقديم بمرحلة رياض الأطفال فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية الأوراق المطلوبة ورابط وضوابط التقديم بمرحلة رياض الأطفال فى الجيزة.
-يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وبالرقم القومي للطفل أو الطفلة المكون من 14 رقما من واقع شهادة الميلاد.
-يتم التسجيل عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط التالي:-
https://www.gizaedu.net/kg.html
-ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل الموجود أعلى شهادة ميلاد الطفل، وذلك بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا بواسطة الموقع.
-الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل:
1-أصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر.
2-بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
3-ملف كامل الدمغات.
4- 10 صور شخصية حديثة للطفل.
5- إثبات محل السكن.
-يستمر حتى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023،
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز