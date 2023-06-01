شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الثلاثاء.. ارتفاع حرارة وأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 1 يونيو حتى الثلاثاء المقبل 6 يونيو 2023، ليسود طقس طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشرقية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:-

اعتبارا من اليوم الخميس حتى غدا الجمعة تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء .

الخميس 1 يونيو:-

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الجمعة 2 يونيو:-

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

السبت 3 يونيو :

نشاط رياح مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأحد 4 يونيو :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

الإثنين 5 يونيو والثلاثاء 6 يونيو :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.