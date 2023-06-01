شكرا لقرائتكم خبر عن العمل الدولية تفتتح ملتقى لتوفير 4 آلاف فرصة عمل للشباب بالشرقية.. وتشيد بحياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت منظمة العمل الدولية بالتعاون ووزارة التضامن الاجتماعي ملتقى توظيف برنامج “فرصة “بمحافظة الشرقية وذلك في إطار مشروع "تشغيل الشباب في مصر، بتمويل من الحكومة النرويجية لدعم مستفيدي البرنامج فى قرى "حياة كريمة".

ووفق بيان العمل الدولية يأتي عقد ملتقى التوظيف في إطار جهود الدولة للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 حيث يعقد الملتقى على مدار يوم كامل لدعم الشباب الباحثين عن العمل في قرى "حياة كريمة" و أسر "تكافل و كرامة" بمحافظة الشرقية .

واشار البيان سيتيح الملتقى الفرصة للأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين في الحصول على فرص عمل بشركات القطاع الخاصة ضمن نسبة 5 %وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم صندوق مكافحة الإدمان وبرنامج "فرصة" خدماتهما على هامش الملتقى.

و من جانبه صرح إريك أوشلان مدير فريق العمل اللائق بشمال أفريقيا و مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر و إريتريا أن " تظل منظمة العمل الدولية ملتزمة بدعم التوظيف كجزء من سعي البلاد لتحقيق نمو شامل ومستدام ؛ لافتا الي انه وبالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية، تعمل منظمة العمل الدولية نحو تحقيق أجندة مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واشار مدير العمل الدولية الي ان برنامج تشغيل الشباب فى مصر التابع لمنظمة العمل الدولية: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج "فرصة" ممول من الحكومة النرويجية ويقدم نهجًا لخلق فرص العمل في المجتمعات الريفية التي يمكن توسيع نطاقها داخل قرى مبادرة" حياة كريمة ".

وأضاف مدير العمليات من المتوقع أن يستفيد حوالي 4000 شاب وفتاة من فرص العمل التي ستتاح في الملتقى، حيث يتم مشاركة أكثر من 35 شركة من داخل وخارج الشرقية ، وسيتم توفير فرص عمل في مختلف القطاعات مثل الصناعة، الأعمال الخدمية، الزراعة والأغذية.

و من جانبه أكد الوزير حسن شحاتة، وزير العمل أنه هناك علاقة وطيدة وتعاون مشترك مع منظمة العمل الدولية، ومكتبها بالقاهرة في العديد من البرامج والمشروعات، والتي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة ، مشيراً إلى التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية، وإتباع سياسات من شأنها توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الفئات بما فيها العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم.

لافتا إلى أنه في هذا الشأن سعت الوزارة إلى زيادة عدد ملتقيات التوظيف للشباب في المحافظات بالتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والإستثمارى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين ، وتخصيص جانب من هذا المتلقيات لذوى الهمم لإستيفاء نسبة تعيينهم داخل تلك المنشآت كما حددها القانون ، مما يسهم بفعالية في خفض معدلات البطالة ودفع الاقتصاد.

وأشار وزير العمل إلى أنه جارى العمل مع المنظمة على إستراتيجية وطنية للتشغيل، من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل،مؤكدا علي أهمية تلك "الاستراتيجية" بالنسبة لمتغيرات سوق العمل المصري، ورسم السياسات التي تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

ومن جانبه اكد محافظ الشرقيه أنه خلال الفترة من يناير 2018 حتي ابريل 2023 تم توفير 109604 فرصه عمل بالقطاع الخاص منهم 7950 فرصه عمل لذوي الهمم ومن خلال تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية " مشروعك " تم توفير 55 ألفا و60 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و46 مليون جنيه من خلال تنفيذ 18 ألفا و333 مشروعا وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 31 مايو 2023م.

وقالت هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج فى مصر: "تلتزم دولة النرويج بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم استراتيجية التنمية المستدامة في مصر لعام 2030. ويعد التعاون مع منظمة العمل الدولية في مصر لمشروعات توظيف الشباب إحدى الطرق التي نترجم بها هذا الالتزام إلى عمل.

وأكدت: "ملتقى التوظيف هذا هو جزء من مشروع منظمة العمل الدولية الممول من الحكومة النرويجية في محافظة الشرقية ، الذى يهدف إلى التشبيك بين الباحثين عن عمل من عائلات التكافل والكرامة وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص، والهدف من ذلك هو تحسين فرصهم في الانضمام إلى سوق العمل و تحقيق الاستقلال الاقتصادى".

واشادت سفيره النرويج بالحكومه المصرية ومنظمة العمل الدولية لدعم الجهود نحو تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع ، مع إحداث تأثيرات ملموسة على حياة الناس. تظل النرويج ملتزمة في شراكتها مع مصر لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ".