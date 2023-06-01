شكرا لقرائتكم خبر عن معايير القبول بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للعام الدراسى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المديريات التعليمية قبول التقديم للعام الدراسي المقبل 2024، للعام الدراسي المقبل لرياض الأطفال، وحددت معايير وضوابط لاولوية القبول بالمدارس الرسمية للغات نرصدها فى التقرير التالى:

- بدأ التقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية للغات اعتباراً من 1 يونيو الحالى وحتى 30 من نفس الشهر، ولا يجوز الاستثناء من موعد التقدم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال طبقاً للقرار الوزارى (285) لسنة 2014 م بشأن قواعد القبول.

- الحد الأدنى للتقدم للمستوى الأول لرياض الأطفال أربع سنوات في 1 / 10 /2023 م ،ولا يقبل أي طفل أقل من هذا السن.

- سن القبول بالمستوى الأول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يبدأ من أربع سنوات وحتى خمس سنوات و11شهر و29 يوم مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة.

- لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام وهو 6 سنوات في 1 أكتوبر 2023، في فصول رياض الأطفال طبقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

- يتم تنسيق القبول للأطفال في المدارس الرسمية للغات للأكبر سناً فالأصغر من المتقدمين وطبقاً للكثافة المتاحة بالروضة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن في ضوء مراحل التنسيق.

- لا يجوز استثناء أي طفل من موعد التقديم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال طبقاً للفقرة الأولى من المادة ( 7 ) من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 .

- الالتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل طبقاً للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

- توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التقدم بمدرستين رسميتين للغات في نفس الوقت وفي حالة تقدم ولي الأمر لأكثر من مدرسة تعد جميع الطلبات التي تقدم بها ولي الامر لاغية.

- تعتبر الإدارة التعليمية مربع سكني واحد لجميع المدارس الرسمية للغات التابعة لنفس ذات الادارة و يجوز توزيع المتقدمين لأقرب مدرسة في حال تواجد أماكن شاغرة بالمدراس الموجودة بذات الادارة وفق ترتيب السن وتعتبر ( إدارات شرق وغرب الزقازيق والقنايات التعليمية) مربع سكنى واحد.

- يتم توقيع ولي أمر الطفل المتقدم على تعهد بوجوب متابعته لنتيجة مراحل التنسيق حال إعلانها لسداد قيمة المصروفات الدراسية، في موعد أقصاه خمسة عشر يوما ًمن إعلان النتيجة بالمدارس الرسمية للغات وإلا سقط حق نجله في القبول.

- يجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس الرسمية للغات وتعقد لجان مقابلة مع الطفل المتقدم وولي أمره بالمدارس الرسمية للغات وفي حالة عدم اجتياز الطفل المقابلة يسقط حقه في الالتحاق بالمدرسة.

- يتم التقدم من خلال الموقع الإلكتروني المعد لقبول طلبات التقديم في المواعيد المقررة قانونا من خلال البوابة الإلكترونية للمديريات،على أن يقوم ولى الأمر بطباعة طلب التحاق الإلكتروني المرسل على بريده الإلكتروني عند التسجيل ويرفق مع الملف الورقي ويسلم الى اللجنة المشكلة بمدارس اللغات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التسجيل للتقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل، إلكترونيا بالمدارس الرسمية والرسمية للغات بداية من اليوم 2023/6/1 حتى 2023/6/30، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط:

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وأكدت الوزارة أنه فور تقدم ولي أمر الطفل للصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل بجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات، على أن لا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (أربع سنوات)، وللصف الأول الابتدائى لا يقل عن (ست سنوات) ولا يزيد عن (تسع سنوات)، وأنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

كما أوضحت الوزارة أنه خلال فترة التقدم الالكترونى يمكن للمدارس فى حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الالكترونى بنفسه، مساعدة ولي الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيًا بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس (التقدم للصف الأول الابتدائي فقط)، ويلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وفى حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائى، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقديم.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة من 2023/7/1 إلى 2023/7/30 يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكتروني لموقف (القبول أو عدم القبول ) المبدئي فى الطلبات المقدمة للالتحاق بها، مع ضرورة التزام المدارس بالتسجيل الإلكتروني لموقف (تسليم / عدم تسليم ) ولى الأمر ملف التقدم بالمدرسة، وذلك للطلبات التي تم قبولها مبدئياً، وفي حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به.

كما أوضحت الوزارة أن المدارس الابتدائية (الرسمية لغات) خلال الفترة من 2023/7/1 وحتى 2023/7/30 تقوم بترحيل كافة الطلاب المتقدمين للصف الأول الإبتدائى بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ، وذلك من خلال (الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائى) الخاصة بها، وسوف يتعرض مسئولى المدرسة للمساءلة القانونية فى حالة عدم ترحيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي بالمدرسة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للمتقدمين للمدارس رياض الأطفال (الرسمى لغات) بعد انتهاء فترة التقدم الإلكترونى المخصصة لأولياء الأمور، تقوم الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بتسليم المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمدارس رياض الأطفال (الرسمى لغات) بكل مديرية عن طريق التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات الوزارة ( emis.gov.eg)، للقيام بالإجراءات اللازمة لتنسيق الطلاب وقبولهم بالمدارس، على أن تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها وقبل إعلانها بالمدارس، حتى يتثنى إعلان نتيجة القبول لأولياء الأمور عبر المنصة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمى للوزارة .

أما بالنسبة للطلاب الوافدين، أوضحت الوزارة أن ولي الأمر يقوم بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات، ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم، ويلزم على مديرى المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا، مع ضرورة الإعلان فى مكان ظاهر بالمدارس والإدارات التعليمية والمديرية، عن فتح باب التقدم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.