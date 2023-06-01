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" أبناء الواحة " فيلم وثائقي بــ" إعلام الأزهر " عن أمازيغ مصر

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القاهرة - سامية سيد - أصدر مجموعة من طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر مشروع تخرجهم بعنوان "أبناء الواحة" يدور الفيلم حول أمازيغ مصر، و يتمحور حول نشأتهم و كيف استقروا في واحة سيوة غرب مصر، وعن حياتهم البدائية البسيطة المتمسكين بها، واختلاف لغتهم اللغة الأمازيغية الفريدة و كيف حافظوا عليها في ظل التداخل بين الشعوب والتطور التكنولوجي وعاداتهم وتقاليدهم خصوصاً في المناسبات والاعياد الخاصة بهم وأسرار الترابط بين المجتمع الامازيغي والعرف السائد بينهم.

 

فيلم " أبناء الواحة" أحد مشروعات التخرج التي نفذها مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر ضمن مسار الإذاعة والتليفزيون و هو عبارة عن فيلم وثائقي قصير عن أمازيغ مصر.

 

القائمون على المشروع

زكريا مجدي ، عبد الرحمن اسماعيل ، عمر محمد ، عبد الرحمن اشرف، أسامة القصير ، عبد الله سامي ، عبد الرحمن علي .

و أعد الفيلم تحت إشراف د. حسن عبد العزيز

إشراف عام : د. محمود عبد العاطي

رئيس القسم: د. سامح شراقي

عميد الكلية :د. رضا أمين

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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