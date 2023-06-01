شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تنظم ندوة تثقيفية عن العنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة العمل ندوة تثقيفية بعنوان "من أجل زيادة الوعي بقضايا العنف ضد المرأة والمساواة في الأدوار الاجتماعية بين الجنسين" ، في إطار التعاون بين الوزارة ووزارة الصحة والسكان من خلال تنفيذ برامج وأنشطة مشروع تنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، والذي يهدف الي الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، وبخصائص السكان، والتي تعد بدورها أحد عوامل قوة الدولة والذي من أهم محاوره الجانب الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية .

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، أوضحت شيرين عبد الحى مدير إدارة شئون المرأة والطفل ،تنظيم الندوة التثقيفية بقاعة التدريب الإداري بديوان عام الوزارة بحضور 30 سيدة من الوزارة وممثلي وزارة الصحة والسكان ، ومشروع أسرة ، لتدريبهم وتوعيتهم ليكونوا بمثابة موجهين لغيرهم من العاملات بالديوان العام فى هذا الشأن ، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة وتنفيذاً لتوجيهاته بالإهتمام بالمرأة وتمكينها إقتصادياً وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين التابعة للوزارة وتكثيف التوعية والتثقيف بحقوقها وواجباتها التى كفلها القانون .

وشارك فى أعمال الندوة الدكتورة هناء الخولى مدير إدارة الإعلام بوزارة الصحة والسكان قطاع السكان وتنظيم الأسرة ، والدكتور أحمد السنهورى مدرب تنظيم أسرة قطاع السكان وتنظيم الأسرة ، والدكتورة نوران عمران مدرب تنظيم أسرة،وسارة النجار إستشارى النوع الإجتماعى لتنمية قدرات الشباب ، ومحمد الحضرى مسئول مشروع أسرة ، ورامى بخيت مسئول مشروع أسرة ، ومريم جودة مسئول مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة .

جدير بالذكر، أن إدارة شئون المرأة بالوزارة تقوم بالعديد من المهام ومنها تقديم برامج وخطط من شأنها توفير شروط عمل ملائمة للمرأة ، والاتصال مع كافة الجهات المعنية بالمرأة العاملة وحضور المؤتمرات والندوات التي تنظمها، وعقد ندوات توعية في موضوعات (أحكام تشغيل النساء طبقا لقانون 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية الخاصة بعمل النساء- مكافحة العنف ضد المرأة – مناهضة ختان الاناث- خطورة الزواج المبكر- القضية السكانية وتنظيم الاسرة) ، وإبداء الرأي في التشريعات الخاصة بالمرأة العاملة والمشاركة في وضع القرارات مع الجهات المعنية ، والاشتراك مع كافة الجهات المعنية في دراسة أوضاع المرأة العاملة في القطاع غير المنظم، ودراسة الاتفاقيات الدولية والتوصيات المتعلقة بالمرأة العاملة، ورسم سياسة إعلامية بالوزارة فيما يتعلق بتوعية المرأة العاملة، واقتراح المشروعات التي تساهم في النهوض بالمرأة العاملة وتقع ضمن خطط الوزارة، وبحث الشكاوى المتعلقة بعمل المرأة التي ترد مباشرة للإدارة او من المجلس القومي للمرأة ، فضلاً عن رصد وضع المرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال النماذج الإحصائية المخصصة لذلك والواردة من المديريات .