شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية.. 255 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة طلبة الشهادة الإعدادية ممن اجتازوا الحد الأدنى لنسب النجاح بمدارس التعليم الأساسى والمهنى ومدارس المكفوفين والصم وضعاف السمع.

وقدم المحافظ تهنئة خاصة لأوائل الطلبة والحاصلين على الدرجة النهائية بمجموع 280 درجة والبالغ عددهم 255 طالب وطالبة، متمنياً لجميع الطلبة من أبناء المحافظة دوام النجاح والتوفيق.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد مساء أمس الأربعاء، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/ 2023 "الدور الأول".

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالب وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.