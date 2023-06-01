شكرا لقرائتكم خبر عن للقادمين إلى الأردن.. ختم دخول خاص بزفاف ولى العهد الأمير الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الخميس، عن ختم دخول جديد للقادمين إلى المملكة الأردنية، مخصص للاحتفال بزفاف ولى العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثانى.

وأوضحت وزارة الداخلية حسبما نقلت وسائل الإعلام الأردنية، أن الختم سيتم استخدامه ليوم واحد فقط على جميع المعابر الحدودية.

وتفاجأ القادمون إلى المملكة منذ منتصف الليلة الماضية باستخدام ختم دخول مخصص للاحتفال بزفاف ولى العهد الأردنى، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

ونشر نائب أردنى سابق صورة لأحد جوازات السفر المختوم مع بدء احتفالات المملكة بزفاف ولي العهد، والذي حمل ختماً يضاف إليه شعار "نفرح بالحسين"، وكلمة الزفاف الملكي الأردني باللغة الإنجليزية.