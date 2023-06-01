شكرا لقرائتكم خبر عن "كنوز مصرية" مشروع تخرج بإعلام الأزهر يعمل على إبراز الأماكن الآثرية غير المعروفة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام طلاب قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف بعمل مشروع تخرج بعنوان "كنوز مصرية" وهو موقع إلكتروني يركز على المواضيع المتعلقة بالآثار المصرية، وما يتعلق بها سواء داخل أو خارج مصر، ويهدف هذا المشروع إلى إبراز أهمية المواقع الأثرية حالياً، وما يحدث بها من ترميم، وتطوير، والدور الذي تقدمه هذه الأماكن لمصر من جذب للسائح الأجنبي، وما تحتاجه من دعم، وتطوير في شكل صحفي موضوعي.

وبصدد هذا المشروع يقوم الطلاب بإجراء مقابلات صحفية مع علماء آثار، ومديرين مناطق أثرية، ومفتشين آثار من أجل الحصول على المعلومات اللازمة عن المناطق الأثرية، وتقديمها إلى الجمهور و إتاحة الفرصة للمسؤولين باتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل عمل مشاريع، وخطط تطوير لإيصال تلك المناطق بالخريطة السياحة للزائر الأجنبي، وزيادة معرفة المصريون بعظمة تاريخهم القديم، وما ترك لنا أجدادنا من تراث عظيم.

كما أن الموقع لا يهتم فقط بالآثار الفرعونية، ولكن يهتم أيضا بالآثار الرومانية، والقبطية، والإسلامية، كما أن الموقع لا يلتزم بمكان، أو محافظة محددة في مصر، بل يقدم الموقع خدمة إخبارية على مستوى جمهورية مصر العربية، وما يتعلق بالآثار المصرية خارج البلاد.

ومن خلال هذا المشروع يسعى طلاب قسم صحافة بجامعة الأزهر الشريف إلى تكثيف الوعي حول مدى أهمية الحضارة، والتاريخ المصري ليس فقط للمصريين، ولكن للعالم أيضاً بأن مصر تعد حجر أساس في التاريخ القديم، وأول دولة بالمفهوم الحالي، هذا الأمر الذي يدعو إلى إبراز جميع جوانب تلك الحضارة من خلال التنقيب، والبحث، والكشف عن أسرارها التي ماتزال مخبئة إلى الآن، ولم يتم الكشف عن جميعها.

ومن الجدير بالذكر أن فريق مشروع " كنوز مصرية" يتألف من الطلاب : بلال مندور، وإبراهيم يسري، وإسلام وجيه، وأحمد رأفت، وحسن تركي، وعبد الرحمن عشري، وعبد الله مصدق، وإبراهيم رمضان، مع إشراف تنفيذي من الدكتور محمد كامل، وإشراف عام من الدكتور محمد البحراوي.