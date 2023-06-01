شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى على الإعدادية بالجيزة: فخورة بنجاحى.. وتنظيم الوقت سر تفوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عمت الفرحة منزل الطالبة زينة سيد خلف عبد العظيم خيرالله، بعد أن جنت ثمار تعبها وتوج اسمها ضمن أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بمحافظة الجيزة بحصولها على الدرجة النهائية بامتحانات هذا العام بمجموع 280 درجة.

وعن تفوقها، أعربت زينة سيد خلف الطالبة بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية للغات التابعة لإدارة الدقي التعليمية، عن سعادتها وفخرها بتفوقها وتتويجها ضمن أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، قائلة: عرفت إني من الأوائل من زميلتي، الخبر كان مفاجأة انا شوفت اسمى في قائمة الأوائل، وسعادتي لا توصف، مضيفة: مفيش حاجة صعبة ومستحيلة، بالمثابرة والاجتهاد نقدر ننجح ونحقق أهدافنا وأحلامنا".

وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن تفوقها كان نتيجة لاجتهادها واهتمامها بدروسها طوال العام الدراسي، فضلا عن تنظيمها لوقتها، وتحديدها لأهدافها وأولوياتها، مضيفة أن والداها هما الداعم والمشجع الأكبر لها والسبب الأساسي في تفوقها الدراسي.

وأشارت إلى أن اهتمامها بعدد الساعات التي تقضيها في المذاكرة لم يكن بقدر اهتمامها بالتركيز أثناء المذاكرة ومتابعة دروسها أول بأول، مؤكدة أنها متوفقة علميا منذ طفولتها ودوما ما كانت تتوج ضمن أوائل مدرستها.

وعن أحلامها، أكدت "زينة" مواصلة خطواتها في الحفاظ على مستواها الدراسي وصولا لمرحلة الثانوية العامة، تحقيقا لحلمها وحلم والديها في التميز الدراسي والالتحاق بإحدى الكليات العلمية.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول)، مساء أمس الأربعاء، بنسبة نجاح 85,17%.

وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالب وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.