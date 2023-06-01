شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط لوحة إعلانات تتسبب فى توقف حركة السيارات بكوبرى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقطت لوحة إعلانات كبيرة على كوبرى أكتوبر، بسبب الرياح المحملة بالأتربة، مما أدى الى توقف حركة السيارات أعلى الطريق وانتقلت الخدمات المرورية لرفع حطام الحادث.,

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا يفيد بسقوط لوحة إعلانية كبيرة على كوبرى أكتوبر. وبالانتقال والفحص تبين سقوط لافتة إعلانية ضخمة فى الاتجاه المؤدى الى مناطق رمسيس وجار رفع اللافتة الاعلانية لاعادة الحركة المرورية للطريق.



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