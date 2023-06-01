شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة مرورية للوقاية من حوادث الطرق بسبب العاصفة الترابية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من التعليمات العامة والتعليمات لقائدى السيارات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل حد العاصفة، بعد تحذيرات الأرصاد، ومن تلك الإرشادات فى نقاط وجيزة:

- يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.

- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم.

- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.



