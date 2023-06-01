شكرا لقرائتكم خبر عن زفاف ولى عهد الأردن.. إمام الحضرة الهاشمية يعقد قران الأمير الحسين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة اليوم الخميس، قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على رجوة السيف فى قصر زهران.

وكان الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله استقبلا فى قصر زهران العامر أفراد العائلة الهاشمية، وضيوف الأردن من قادة دول وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

ويشار إلى أن رجوة خالد السيف وصلت إلى قصر زهران العامر برفقة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.



الأمير الحسن يسهد على عقد قران ولى عهد الأردن



الزفاف الملكى



الزفاف



الملك وولى العهد



زفاف ولى العهد



عاهل الأردن يشهد على عقد القران



عقد القران