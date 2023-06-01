شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع ثلاث اتفاقيات بين وزارة الرى ومنظمة الفاو لدعم الأمن الغذائى والمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر و د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في مصر بتوقيع (3) اتفاقيات بين الوزارة الموارد المائية و(الفاو)، لبدء تنفيذ (3) مشروعات تنموية ممولة من دولتي هولندا واليابان، وهى "مشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد - المرحلة الثانية" و"مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر".

ومنُ جانبه، أوضح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن المشروعات الثلاث تدعم جهود الدولة المصرية في تحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية المحصولية وزيادة دخل المزارعين، ودعم استراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030 والخطة القومية للموارد المائية لعام2037، مضيفاً أن هذه المشروعات تتماشى مع استراتيجية الوزارة

للتوسع في مجال الري الحديث في إطار علمية متكاملة تحقق المستهدف من هذا التحول من حيث ترشيد استخدام المياه مع مراعاة تأثير الري الحديث على باقي عناصر المنظومة المائية.

وأضاف وزير الرى، أن "مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة"، و "مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" يتكاملان مع استراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقي من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تمشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.

وفى كلمته، أكد عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا أن هذه المشروعات الثلاث تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه، والتغلب على التحديات التي تواجهها مصر نظراً لمحدودية الموارد المائية وتراجع حصة الفرد من المياه، كما أنها تُسهم بشكل مباشر في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ودعم صغار المزارعين وتوفير فرص دخل جديدة لهم باعتبارهم الأداة الأساسية لإحداث تحول مرن ومستدام وشامل في الأنظمة الغذائية الزراعية.

ومن جانبه، أشاد أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر بتاريخ التعاون الطويل بين مصر واليابان في مجال المياه من خلال العديد من المشروعات والتي يأتي على رأسها مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة ومشروعات تأهيل القناطر المقامة على بحر يوسف، مشيراً لدور المشروعات المنفذة في مجال المياه في تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين سُبل عيش صغار المزارعين المصريين وتوفير فرص أفضل لهم للتعامل مع تحديات المياه والزراعة والغذاء والتغيرات المناخية وتأهيلهم بشكل أفضل للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشاد أرماند إيفر ممثل سفير هولندا في مصر بتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا فى مجال المياه والتي تعود الى سبعينيات القرن الماضي منذ تأسيس المجلس الاستشاري المصري الهولندي، مشيراً لأهمية مشروعات الري الحديث في توفير فرص العمل للسيدات والشباب وزيادة دخولهم، وزيادة الإنتاجية المحصولية وترشيد استخدام المياه وتحقيق الأمن الغذائي واستخدام المياه بشكل مستدام خاصة في ظل التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه.