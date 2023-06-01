شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال وتجديد مبانى المدينة الجامعية للطالبات بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة أسوان، أنه تجرى أعمال الإحلال والتجديد والتطوير بالمدينة الجامعية بمدينة ناصر للطالبات على قدم وساق.

فيما قام الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان، لشئون التعليم والطلاب، بمتابعة المدن الجامعية بجامعة أسوان بمتابعة أعمال الإحلال والتجديد والتطوير التي تتم بمدينة ناصر للطالبات والتي تقع خلف استاد أسوان الرياضي،وذلك بهدف تقديم خدمة أفضل وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب في "تصريحات صحفية"علي أن المدن الجامعية لجامعة أسوان، يبلغ عددها 5 مدن، منها 3 للبنات و2 للطلاب البنين، كما تبلغ القدرة الاستيعابية للمدن ما يقرب من 3 آلاف طالب وطالبة من طلاب الجامعة موزعين بواقع 194 طالبة بمدينة الطالبات بمنطقة السماد، و972 طالبة بمدينة الطالبات بمنطقة صحارى، و612 طالباً بمدينة الطلاب البنين بمنطقة أبو الريش، وجاري العمل بمدينة ناصر تمهيدا لدخولها الخدمة مع بداية العام الجامعي القادم 2024/2023م.

وأضاف الدكتور محمد زكريا المستشار الهندسي للجامعة ان المبني يستوعب أكثر من 600طالبة لكليات( التجارة، الطب، الألسن، الحقوق، التمريض، التربية، هندسة طاقة).

وأشار إلى أن أعمال الإحلال والتجديد، قد وصلت بالمبني إلى ما يقرب من 60% من أعمال التشطيب والتجهيزات النهائية، كما يتكون المبنى من دور أرضي و6 طوابق علوية، والمبنى الثاني يتكون من دور أرضي و5 طوابق علوية والقدرة الاستيعابية حوالي 650 طالبة.

من ناحية أخري، كان قداستقبل الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وفد من وزارة الأوقاف، ضم الوفد كلا من الشيخ محمود مصطفي مدير إدارة الأوقاف بأسوان والشيخ عبدالله محمد طه مدير المساجد بالمديرية نيابة عن الشيخ حنفي دياب وكيل وزارة الأوقاف باسوان، وذلك لإهداء جامعة أسوان موسوعة الثقافة الإسلامية من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمقدمة من فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان ووزارة الأوقاف قال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان في "تصريحات صحفية" أن برتوكول التعاون بين جامعة أسوان وزارة الاوقاف في عدة مجالات منها التدريب والتبادل العلمي ويهدف أيضا بروتوكول التعاون بين الوزارة والجامعة إلي تدريب الأئمة والواعظات لزيادة الوعي والتثقيف تجاه القضايا الراهنة في عدة مجالات منها في علوم اللغة العربية ومجالاتها في علوم علم النفس وفي مهارات التواصل وفن الإلقاء وشمل البرتوكول كليات (الآداب، دار العلوم، الخدمة الإجتماعية، الطب)

وأضاف الشيخ محمود مصطفي مدير إدارة الاوقاف بأسوان ان زيارة الجامعة اليوم تهدف الي اهداء الجامعة 10نسخ من موسوعة الثقافة الإسلامية من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمقدمة من فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نسخة لرئيس الجامعة و 3نسخ لكلية دار العلوم ومكتبتها و 3نسخ لكلية الآداب ومكتبتها و 3نسخ لكلية الحقوق ومكتبتها بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.