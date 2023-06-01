شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور منى زكى ونيللى وروجينا.. انطلاق حفل القومى للمرأة لتكريم الأعمال الدرامية برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل حفل المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى ، والذى ينظمه المجلس تحت عنوان " المرأة في دراما رمضان "، وذلك لتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة المصرية خلال شهر رمضان 2023.

ويأتى الحفل بحضور لفيف من الفنانات والمنتجين والمخرجين والمؤلفين إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وعضوات وأعضاء المجلس، من بينهم محمد السعدى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة" ميديا هب " media hub “، و الفنانة منى زكى ، والفنانة دنيا سمير غانم ، والفنانة نهال عنبر ، والفنانة نيلى كريم ، والفنانة روجينا ، والفنان عصام السقا، والطفل عمر الشريف بطل مسلسل تحت الوصاية، والطفلة مريم ، والكاتبة مريم نعوم، والمخرج ماندو العدل ، والمخرج سامح عبد العزيز

وأعلن المجلس القومي للمرأة ، تقديم بث مباشر على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ، وذلك لعرض الحفل الذى يحتفى من خلاله المجلس بكل الأعمال الدرامية التى تم تقديمها فى رمضان 2023، ودعمت قضايا المرأة، و يتم خلاله تكريم صناع الدراما من منتجين ومخرجين ومؤلفين وبطلات.

وكان المجلس القومي للمرأة ، قد أعد استبيان حول صورة المرأة في أعمال رمضان 2023 ، حيث أوضح المجلس وقتها أنه للعام الثالث على التوالي تحرص لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة على استطلاع آراء المشاهدات عن الصور الدرامية للمرأة التي تم تقديمها من خلال ما يعرض في شهر رمضان ، وجاء الاستبيان ليعطي بعدا آخر للتقرير العلمي الذي يحلل ويصف المحتوى الإعلامي من خلال دراسة مسحيه ( كمية وكيفية ).

وكشفت الدكتورة سوزان القلينى عضوة المجلس القومي للمرأة و رئيسة لجنة الإعلام ، أن الاستبيان تم تصميمه للوقوف على مستوى رضا المرأة عن هذه الأعمال وانعكاسها علي صورة الذات لديها فضلا عن مؤشرات حول الصورة الإعلامية للمرأة وانعكاسها علي صورتها الذهنية ومدي واقعية القضايا والنماذج المقدمة من خلال هذه الأعمال.

وأشارت الدكتورة سوزان القلينى، إلى ثبات رضا المشاهدات عن الصورة المقدمة للمرأة غي المسلسلات بنسبة 53٪ كالعام الماضي خاصة و أن أعمال رمضان 2023 شهدت نماذج قوية وناجحة للسيدات في مناصب مواكبة لمجهودات تمكين المرأة مثل "وكيل النيابة الإدارية" في مسلسل "جميلة" و "عمدة" في مسلسل "حضرة العمدة والقيام بأعمال كانت تلقب بالأعمال الذكورية مثل "ريسة حيث" في مسلسل "تحت الوصاية".

وكشفت النتائج وفق ما أعلنته الدكتورة سوزان القلينى ، أن شخصية "منى زكى" في مسلسل "تحت الوصاية" اكتسحت الريادة بنسبة 48٪ لتكون أكثر الشخصيات الدرامية التي عبرت ومثلت لمرأة المصرية، كما أنه أكثر مسلسل نال إعجاب المشاهدات بنسبة 60٪ يليها شخصية "أمينة خليل" في مسلسل "الهرشة السابعة" بنسبة 30٪، بينما احتلت شخصية "روبي" في مسلسل "حضرة العمدة" المرتبة الثالثة بنسبة 20٪.

وقدمت الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل تحت الوصاية، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.