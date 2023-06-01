شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمان الاجتماعى» للمصريين فى مواجهة الأزمات العالمية.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" «الأمان الاجتماعى» للمصريين فى مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.. تعجيل العلاوات وزيادة المعاشات والحوافز الإضافية.. انطلاق المرحلة الثانية من «حياة كريمة» لتطوير الريف بداية العام الجارى.. ورفع الدعم والمزايا الاجتماعية بموازنه العام الجديد لـ529.7 مليار جنيه. اقرأ فى العدد أيضا.. - الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تطوير قطاع الكهرباء والارتقاء بجودة الخدمة للمواطنين.. الرئيس: تعزيز مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة - أكرم القصاص يكتب: الإذاعة المصرية فى التسعين.. صندوق السحر والبهجة والفن والمعرفة

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