شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار المنخفض الخماسينى حتى غد ولكن أقل حدة عن اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المعتاد أن نرى في فصل الربيع، منخفضات "خماسينية" تتكون في ليبيا، وتتجه فيما بعد للصحراء الغربية، وتلك المنخفضات تجلب رياح غربية جنوبية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "طول الربيع كانت الأجواء ربيعية إلى حد كبير، وتبقى 20 يوم على فصل الربيع، والخرائط أشارت إلى وجود هذا المنخفض الخماسيني، ونوهت عنه هيئة الأرصاد الجوية منذ يومين، وقالت إن يومي الخميس والجمعة ستكون الأجواء فيهما مختلفة، وستشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة ونشاط للأتربة وسقوط أمطار".

وقال: "فصل الربيع هو فصل انتقال بين فصلين أساسيين وهما الصيف والشتاء، والكتل الهوائية تختلف خلال فصل الربيع، وتختلف أيضا من عام إلى آخر، أحيانا من سنة إلى أخرى نجد تلك المنخفضات في شهري مارس أو أبريل، الأمر متنوع خلال فصل الربيع".

وتابع: "بالنسبة للقاهرة نشاط الرياح اختلف من فترة إلى أخرى، ووصل ما بين 50 إلى 60 كيلو متر في الساعة، وانخفضت الرؤية بشكل ملحوظ على معظم المناطق، ولكن تحسنت الرؤية نوعا ما عما كانت عليه فترة العاصفة"