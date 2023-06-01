شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. القومى للمرأة يكرم دنيا سمير غانم لدورها بمسلسل "جت سليمة" بدراما رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل "المرأة في دراما رمضان "، والذى ينظمه المجلس القومى للمرأة ، لتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة المصرية خلال شهر رمضان 2023، تكريم الفنانة دنيا سمير غانم عن مسلسل جت سليمة .

كما كرم المجلس مؤلف العمل كريم يوسف والمخرج إسلام خيرى.

ومسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

ويأتى الحفل بحضور لفيف من الفنانات والمنتجين والمخرجين والمؤلفين إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وعضوات وأعضاء المجلس، من بينهم محمد السعدى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة" ميديا هب " media hub “، ويسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و الفنانة منى ذكى ، والفنانة دنيا سمير غانم ، والفنانة أمينة خليل ، والفنانة نهال عنبر ، والفنانة نيلى كريم ، والفنانة روجينا ، والفنان عصام السقا، والطفل عمر الشريف بطل مسلسل تحت الوصاية، والطفلة مريم ، والكاتبة مريم نعوم، والمخرج ماندو العدل ، والمخرج سامح عبد العزيز

وقدم المجلس القومي للمرأة بث مباشر على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ، وذلك لعرض الحفل الذى يحتفى من خلاله المجلس بكل الأعمال الدرامية التى تم تقديمها فى رمضان 2023، ودعمت قضايا المرأة، و يتم خلاله تكريم صناع الدراما من منتجين ومخرجين ومؤلفين وبطلات.

وقدمت الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل تحت الوصاية، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.



























































































































































































































حفل مجلس القومى للمراه (27)



































































































