شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط لـ"إكسترا نيوز": تعجبت من عدم انتقاد رئيس أوكرانيا لتصرفات إسرائيل فى كلمته بالقمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الرئيس الأوكرانى فى مخاطبته للقمة العربية، كان تواصله بالكامل مع العالم الغربى المتعاطف مع التوجهات والتصرفات الإسرائيلية، ولم ينتقد إسرائيل على الإطلاق.

وأضاف خلال استضافته بلقاء خاص أجراه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز": "كان لي أحاديث مع دبلوماسيين غربيين، وقلت لهم إنني كنت أتوقع أنه عندما طالب الرئيس الأوكراني الزعماء العرب بالحديث إلى روسيا للإفراج عن الأوكرانيين في السجون الروسية، أن يتحدث أيضا ويقول ويطالب بالإفراج عن السجناء الفلسطنيين في السجون الإسرائيلية لكنه لم يقل ذلك".

وتابع: "الجانب الروسي له موقف تقليدي تاريخي في دعم القضية الفلسطينية والفلسطينيين، والعالم الغربي صمت في 2014 عن قيام روسيا باحتلال شبه جزيرة القرم وضمها إلى روسيا، والتي كانت جزءا من جمهورية روسيا حتى سنة 1953، وطالب خورشوف مجلس الدوما أن تمنح شبه جزيرة القرم إلى جمهورية أوكرانيا التابعة للاتحاد السوفيتى".

واستطرد: "الروس تنبهوا أن شبه جزيرة القرم ملكهم، وتاريخيا الجيش المصري شارك في حرب القرم هناك عام 1853 مع الجيش التركي وبريطانيا وفرنسا ضد روسيا، وحاول الغرب أن يأخذ القرم مرة أخرى من روسيا فالغرب يعلم هذه الحقائق وصمت وترك لروسيا أن تأخذ القرم مرة أخرى".