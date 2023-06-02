شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الفتوى: تقسيط الأضحية جائز لمن يستطيع سد الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن طريقة التضحية ومخلفات التضحية لابد أن نتعامل معها هو أفضل لنا ولبيئتنا ونتعامل بالوجه الأحسن في كل شيء، كما نصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان هو الدرس الأكبر الذي لابد أن نتعامل به مع الأضحية ، مشيرا إلى أن الأضحية عبادة يتقرب بها المستطيع، وهى سنة لمن استطاع وقدر عليها .

وتابع الدكتور خالد عمران، أن من لا يستطيع التضحية فإذا أراد أن يتقرب بشئ في هذه الأيام فليتقرب بما يتيسر عليه، ولكن طالما لا يوجد استطاعة فلا يضحى ، ومن الجائز تقسيط الأضحية، فمن يرى أنه لديه موارد يستطيع أن يسد تقسيط فليضحى ويسد الدين فلا مانع من التقسيط.