شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: الانتهاء من تجهيزات مسار العائلة المقدسة بنسبة 98% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، تقريرا حول احتفالية متحف الحضارة القومى لمسار العائلة المقدسة.

وقال الدكتور عادل الجندى منسق مشروع مسار العائلة المقدمة بوزارة السياحة والآثار، إن كل المواقع جاهزة لاستقبال الزائرين والحجيج المسيحيين في مسار العائلة المقدسة، والمحيط العمراني جاهز ولا يوجد أي تأخير.

وأوضح منسق مشروع مسار العائلة المقدمة بوزارة السياحة والآثار، خلال البرنامج، أن هناك مشروعات كبرى ستدخل منطقة محيط مسار العائلة المقدسة ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، وهناك استعدادات تليق بمستوى الحجاج الذين سيزورون مسار العائلة المقدسة.

وتابع منسق مشروع مسار العائلة المقدمة بوزارة السياحة والآثار: "التجهيزات انتهت بنسبة 98 %، وطول طريق مسار العائلة المقدسة 3500 كيلو ذهابا وإيابا وهو الافتتاحات ستكون رسمية وتم افتتاح كل النقاط وتبقى نقطة أسيوط، وسيتم الإعلان عن انطلاق السياحة الروحية لمسار العائلة المقدسة".