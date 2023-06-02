شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار وحرارة مرتفعة حتى الغد بسبب تعرض البلاد لمنخفض خماسينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على العاصفة الترابية التي تعرضت لها البلاد، موضحًا أن البلاد تعرضت لمنخفض خماسيني وهو سمة أساسية لفصل الربيع الذى تتشكل فيه كتل ورياح هوائية بجانب السحب الرعدية وحالات من الرمال المثارة بشكل كبير، وهذه العوامل تسببت في المشهد اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، أن هذا المنخفض سيستمر حتى الغد على أغلب محافظات الجمهورية، مع سرعات الرياح التي ستتجاوز في بعض المناطق 45 كم في الساعة، وفرص لتساقط الأمطار الخفيفة، مع ارتفاعات بدرجات الحرارة تصل لـ40 درجة مئوية.

وأفاد الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الساعات المقبلة ستكون أجواء مشابهه ولكن العواصف الرعدية أقل.