شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لمحور 26 يوليو لتنفيذ مشروع المونوريل.. اعرف التحويلات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل للقيام بالأعمال التحضيرية لإستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل الكائنة بمحور 26 يوليو .. الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمحور 26 يوليو بالإتجاهين أمام حركة المرور لمدة يوم واحد إبتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2/6/2023 حتى الساعة 12 مساءً بذات اليوم.



مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى: مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

الإتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر إتجاه نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو: حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير إتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته ، وإستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو وصولاً إلى كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

الإتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو إتجاه ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر: حركة المركبات القادمة من هذا الاتجاه وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو، واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو وصولاً إلى ميدان لبنان ومدينة 6 أكتور.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.