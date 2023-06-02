شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد 6 مناطق ومتفرعاتها بالقاهرة انقطاع خدمة مياه الشرب اليوم الجمعة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (المرج الغربية ومتفرعاتها – المرج الشرقية ومتفرعاتها – المرج الجديدة ومتفرعاتها – مدينة الخصوص – عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها – شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج).

وأوضحت الشركة أن موعد الانقطاع اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 2-6-2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 3-6-2023. وقالت الشركة إن سبب الانقطاع، القيام بأعمال تعديل مسار خط المياه قطر 1000مم بمدينة الخصوص.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.