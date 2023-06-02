شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكنكم رؤية الأهرامات؟.. رائد فضاء إماراتى يتغزل فى أم الدنيا من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تكون مصر هى محط أنظار الجميع لموقعها المتميز وسط العالم والكرة الأرضية، ودائما ما كانت أيضا محط أنظار الفضاء، فبعد التقاط رائدى الفضاء: الفرنسى توماس بيسكيه، والأمريكى روبرت شين كمبرد، صورا من الفضاء لنهر النيل والدلتا والبحر الأحمر وأرض الفيروز شبه جزيرة سيناء، سار على خطاهما رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى.

النيادي نشر عبر حسابه على تويتر، صورة من الفضاء وتظهر فيها منطقة أهرامات الجيزة، ووصف مصر بأنها التاريخ وتحتضن حضارة الفراعنة، قائلا: "هنا مصر التي تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم من آلاف السنين".. متسائلا: "هل يمكنكم رؤية الأهرامات؟".



مصر من الفضاء

وسبق وشارك رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى، متابعيه بفيديو يرصد خوضه لتجربة السير فى الفضاء، وعلق على التجربة قائلا:"تجربة مليئة بالتحديات الصعبة".

وقال رائد الفضاء الإماراتى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"‏مهمة السير فى الفضاء كانت تجربة مليئة بالتحديات الصعبة. تعلّمت منها الكثير ولمست خلالها دعمكم الكبير، شكرًا لفريقَى مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا على كل ما حققناه ومواكبتهم الدائمة لي".

وتابع: "أشارككم هذا الفيديو الذى يختصر ساعات من العمل خلال هذه المهمة بينما أستعد لما هو قادم".



النيادي

ولا يزال العالم يتابع بشغف الرحلة التاريخية للعرب، التى قام بها رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى، الذى خاض أول مهمة سير فى الفضاء بتاريخ العرب خارج محطة الفضاء الدولية، ضمن البعثة 69، وهى المهمة التى وصفها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بأنها إنجاز عربى فى مجال علوم الفضاء جاءت بعد عمل شاق وجهد وإصرار.