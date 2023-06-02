شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا.. والحرارة تنخفض لـ34 درجة على القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انكسار الموجة الحارة، غدًا السبت، مؤكدة أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، وتكون الأجواء حارة على أغلب الأنحاء، وتبقى شديدة الحرارة جنوب البلاد، مع تراجع أيضا درجات الحرارة خلال فترات الليل.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استمرار الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 20، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28.