شكرا لقرائتكم خبر عن 7 يونيو.. آخر موعد للتقديم بوظائف المنطقة الأزهرية بالقليوبية فى 15 معهدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة شيخ معهد اعتبارا من الإثنين الموافق 29 مايو الجاري، وحتى 7 يونيو، حيث شمل التقدم لوظيفة شيخ معهد 15 معهدا بالقليوبية.

وكشفت المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية أن المعاهد التي سيتم التقديم لها "القناطر ب، البرادعة ع/ث بنين" بالقناطر الخيرية التعليمية، و"كفر الدير ب، منشأة الكرام الإعدادي بنين، وف الجعافرة ع/ث"، بشبين القناطر التعليمية، و"شبرا هارس الابتدائي، شبرا هارس ع/ث بنين، طوخ ع/ث بنين، بلتان ع/ث بنين" بطوخ التعليمية، و"كفر عطا الله الابتدائي" ببنها التعليمية، و"جزيرة النجدي الابتدائي، وفتيات كوم أشفين ع/ث"، بقليوب التعليمية، و"سرياقوس ع/ث بنين، وعرب العليقات النموذجي ب، والمنايل الابتدائي" بالخانكة التعليمية.

أما عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين فجاءت على النحو التالى:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أزهري "تربوي مناسب".

- أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية.

- أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول "أ" على الأقل.

- الحصول على تقدير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 – 90 على الأقل في العامين السابقين.

- أن يكون قد أمضى 5 سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني طبقا لبطاقة الوصف.

- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

- ألا يكون حاصلا على جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوها.

- أن يكون على رأس العمل.

وأوضحت الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، أنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط السابقة، كما أنه لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.

أما عن الأوراق المطلوبة من قبل المتقدمين فهي على النحو التالي:

- طلب مستوفي البيانات.

- صورة من خطاب اجتياز الكادر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.

- صورة من مباشرة العمل.

ونبهت المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية، على جميع الإدارات التعليمية وضع الإعلان في مكان بارز بالإدارة وإبلاغ المعاهد التابعة لها وتكليف شيوخ المعاهد بوضع الإعلان في مكان بارز بالمعهد بحيث يمكن للجميع الإطلاع عليه، والتنسيق ليس مسؤولا في حالة عدم إبلاغ المعاهد أو التقدم بعد الإعلان أو عن الطلبات غير المستوفاة.