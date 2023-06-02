شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى شائعة إزالة مساجد آل البيت لصالح مشروعات استثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار فى تطوير قطاع الكهرباء، والحفاظ على النجاحات التى تحققت فى هذا الصدد على مدار السنوات الماضية والبناء عليها بما يدعم خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات، لاسيما الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة .

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انكسار الموجة الحارة، غدًا السبت، مؤكدة أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، وتكون الأجواء حارة على أغلب الأنحاء، وتبقى شديدة الحرارة جنوب البلاد، مع تراجع أيضا درجات الحرارة خلال فترات الليل. منتخب مصر يحدد 12 يونيو موعدا للسفر إلى المغرب لمواجهة غينيا منتخب مصر يحدد 12 يونيو موعدا للسفر إلى المغرب لمواجهة غينيا الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا.. والحرارة تنخفض لـ34 درجة على القاهرة

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