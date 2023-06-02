شكرا لقرائتكم خبر عن "محمد" من أوائل الإعدادية بالجيزة: كنت بذاكر 9 ساعات يوميا.. ونفسى أكون زى أحمد زويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الطالب محمد أحمد نبيل أحمد عثمان، عن سعادته بتتويجه ضمن أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بمحافظة الجيزة، وذلك بحصوله على الدرجة النهائية بامتحانات هذا العام بمجموع 280 درجة.

وعن لحظة معرفته بوجوده ضمن أوائل المحافظة، قال "محمد" الطالب بإدارة الوراق التعليمية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "عرفت إني من أوائل الشهادة الإعدادية بعد ما شوفت اسمي في كشوف الأوائل على الموقع الرسمي للمحافظة.. الخبر بالنسبالي كان مفاجأة، مكنتش متوقعه بالرغم من إني كنت حاصل على الدرجة النهائية في الفصل الدراسي الأول".

وتابع حديثه قائلا: "اجتهدت طوال العام الدراسي لأحقق حلمي وحلم أسرتي في التفوق بالشهادة الإعدادية، كنت أذاكر يوميا قرابة الـ9 ساعات، أشاهد خلالها فيديوهات تعليمية عبر منصة "مدرستنا"، وأقوم بحل العديد من المسائل من خلال بنك المعرفة بجانب الدروس الخصوصية"، مؤكدا أن اهتمامه بتنويع مصادر معلوماته ومتابعته لشرح المعلمين على "يوتيوب" ومواظبته على حل أسئلة بنك المعرفة ساعدته على فهم دروسه واستيعابها وحصوله على الدرجة النهائية بالامتحانات، مشيرا إلى أنه يعتمد على منصة مدرستنا في فهم دروسه منذ أن كان في الصف الأول الإعدادي.

وقال إنه بالرغم من أن فترة الشهادة الإعدادية كانت مليئة بالضغوطات إلا أنه نجح في اجتيازها باجتهاده ودعم أسرته، قائلا: "بالرغم من التوتر والضغوطات اللي كنا بنمر بيه، لكن كنا بنجتهد ونعمل اللي علينا، وكنا متأكدين وواثقين في توفيق ربنا.. والفضل يرجع لوالدي ووالدتي بعد ربنا.. تعبوا معايا وكانوا بيشجعوني على المذاكرة.. ربنا يباركلي فيهم، مضيفا: "بابا وماما كانوا معايا في كل لحظة وكانوا بيخصصوا وقت يذاكروا فيه معايا".

وعن حلمه، أكد الأول بالشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الجيزة، أنه يتمنى الالتحاق بكلية الهندسة قسم برمجة، قائلا: "أسعى أن أحقق ما حققه العالم المصري أحمد زويل، مفيش حاجة صعبة أو مستحيلة بالعزيمة والاجتهاد نقدر نحقق أحلامنا".

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/ 2023 الدور الأول، مساء أمس الأربعاء، بنسبة نجاح 85,17%.

وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالب وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.