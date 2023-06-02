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السيدة انتصار السيسي ترحب بزيارة جيل بايدن: خطوة جديدة لتعزيز الصداقة المصرية الأمريكية.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - رحبت السيدة انتصار السيسي بزيارة السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"تحل السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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