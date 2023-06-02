شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: غدا انخفاض بالحرارة يصل 5 درجات والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4: 5 درجات، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الحكومة ترد على شائعة هدم وإزالة مساجد "آل البيت" لصالح مشروعات استثمارية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من فيديو يزعم اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد "آل البيت" لصالح مشروعات استثمارية.

وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد منها 7 جديدة ومسجد صيانة وتطويرا

افتتحت وزارة الأوقاف 8 مساجد اليوم الجمعة 2 / 6 / 2023م، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1163 مسجدًا منها 939 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و224 مسجدًًا صيانة وتطويرًا.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية سجلت وصول درجة الحرارة على القاهرة الكبرى لـ40 درجة مئوية. عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال خاصة بصب أساسات عميقة خاصة بمشروع المونوريل بمحور شينزو آبى فى الطريق المتجه إلى طريق السويس بمنطقة مدينة نصر، الأمر الذى يترتب عليه الغلق الكلى لطريق الخدمة بمحور شينزو أبى المتجه لطريق السويس فى الوصلة من فيما قبل كوبرى سبيل المؤمنين بمسافة 60 مترا حتى فيما بعد الكوبرى مباشرة، وتحويل الحركة المرورية من طريق الخدمة بمحور شينزو أبى إلى الطريق الرئيسى المتجه إلى طريق السويس. صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، ولم تتأثر بسوء الأحوال الجوية، حيث نجحت قناة السويس، أمس الخميس، في إتمام عبور 63 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.8 مليون طن، بما يؤكد قدرة الهيئة على إدارة المجرى الملاحي في أصعب الظروف المناخية في ظل ما تمتلكه من أنظمة تكنولوجية متطورة لمراقبة الملاحة وكفاءات وخبرات متميزة في الإرشاد ومجالات العمل المرتبطة بتنظيم وتسيير حركة الملاحة بالقناة. أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية وإدارة الازمات بالمحافظة لحين استقرار الأحوال الجوية واستمرار المتابعة الميدانية للجنة المشكلة لمراجعة اللوحات الإعلانية المثبتة على شاسيهات فى عملها للتأكد من سلامة كافة اللوحات حفاظًا على حياة المواطنين . محافظ القاهرة يشكل لجنة لمعاينة اللوحات الإعلانية لبيان مدى تأثرها بالعاصفة الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة... وتدابير للتعامل مع الأحوال الجوية غلق كلي لطريق الخدمة بمحور "شينزو آبى" المتجه لطريق السويس.. اعرف التحويلات

أعلنت المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة شيخ معهد اعتبارا من الإثنين الموافق 29 مايو الجاري، وحتى 7 يونيو، حيث شمل التقدم لوظيفة شيخ معهد 15 معهدا بالقليوبية. تشهد 6 مناطق ومتفرعاتها بالقاهرة انقطاع خدمة مياه الشرب اليوم الجمعة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (المرج الغربية ومتفرعاتها – المرج الشرقية ومتفرعاتها – المرج الجديدة ومتفرعاتها – مدينة الخصوص – عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها – شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج). بدء تطبيق شراء تذاكر الأهرامات والمتحف المصري والقلعة باستخدام الكروت البنكية أعلنت وزارة السياحة والآثار، البدء في استكمال تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة في عدد من المتاحف والأماكن الأثرية الأخرى، والتي تضمنت كل من منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك بعد أن تم تطبيقه خلال الشهر الماضي بأربع معابد أثرية بمحافظة أسوان. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إذاعة مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والوداد الرياضي، ذهابا وإيابا، يومى 4 و11 يونيو 2023، مباشرة فى أكثر من 80 دولة، ومباشرة فى 32 محطة مجانية فى أفريقيا. بدء تطبيق شراء تذاكر الأهرامات والمتحف المصري والقلعة باستخدام الكروت البنكيةكاف: بث مباراتى الأهلي والوداد المغربى بنهائي أبطال أفريقيا فى 80 دولة انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة فى المدارس غدا 7 يونيو.. آخر موعد للتقديم بوظائف المنطقة الأزهرية بالقليوبية فى 15 معهدا

الأرصاد: القاهرة الكبرى سجلت 40 درجة مئوية ورياح جنوبية غربية جافة مثارة