شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: السحب الرعدية تزيد من إثارة الرمال والأتربة.. والطقس يتحسن من الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الرياح التي تجاوزت 45 كم في الساعة أثارت الرمال، كما أن السحب الرعدية زادت من الأتربة والرمال المثارة، ما أدى إلى تدهور أوضاع الحالة الجوية خلال الساعات الماضية.

أضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق، عبر قناة dmc، أن السحب الرعدية تزيد من نشاط الرياح ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، متابعه: "اليوم افضل من أمس، ولكن نستمر في الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، لاسيما خلال فترة النهار التي وصلت إلى 41 درجة مئوية".

وتابعت منار غانم: "مع تقدم ساعات الليل سنشعر بتحسن في الأحوال الجوية، وبالتالي يحدث انخفاض في درجات الحرارة بحوالي 5:6 درجات".