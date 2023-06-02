شكرا لقرائتكم خبر عن خطة متكاملة لتطوير وترميم مساجد آل البيت.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها خطة متكاملة لتطوير وترميم مساجد آل البيت..

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

خطة متكاملة لتطوير وترميم مساجد آل البيت.. الحكومة تكشف حقيقة هدم وإزالة مساجد «آل البيت» لصالح مشروعات استثمارية.. وتؤكد: لا مساس أو إضرار بأى منها

وزير الكهرباء: الشبكة الكهربائية حاليا من أقوى الشبكات بالمنطقة.. «30 يونيو» وضعت الكهرباء على رأس اهتمامات الدولة.. والاستثمار فى الهيدروجين الأخضر من أكثر المشروعات جذبا للمستثمرين.. شاكر لـ «الخليج 365»: لولا دعم الرئيس ما كنا لنتمكن من تلبية احتياجات المواطنين.. وندعم المستثمر المحلى ونعمل على تذليل أى عقبة تواجهه

«التعليم»: مجاميع الثانوية العامة ستكون معبرة عن المستوى الحقيقى لكل طالب

فحص 4.6 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع

حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة

كولر يضع الرتوش الأخيرة على خطة الأهلى لمواجهة الوداد فى نهائى أفريقيا

وزيرة التعاون الدولى تبحث مع ممثلى «إيفاد» حشد استثمارات للقطاع الخاص لبرنامج «نُوفي»

بدء استخراج التأشيرات لحجاج الجمعيات.. تنظيم أفواج لسفر زوار بيت الله حتى يوم 21 يونيو.. وندوات وبرامج تدريبية للحجاج بالمحافظات للتوعية بمناسك الحج

«البترول» تسلم الرخصة الثانية لمزاولة تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية

«الداخلية»: التزام ضيوف الرحمن بالكود التعريفى الخاص بالحجاج هذا العام