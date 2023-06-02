شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار الهند لـ50 قتيلا ونحو 300 مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد ضحايا حادث القطارين في ولاية أوديشا الهندية، إلى أكثر من 50 قتيلا ونحو 300 مصاب، وفق ما نشرت صحيفة Hindustan Times

وخرج قطار الركاب بنغالور - كلكتا عن مساره جزئيا بعد اصطدامه بقطار ركاب أخر، وانتهى المطاف ببعض العربات على المسارات المجاورة، ما أسفر عن اصطدام قطار سريع من طراز Coromandel Express بالحطام وانحرافه عن مساره.

وتم تنبيه كافة المرافق والمستشفيات الطبية في بالاسور وضواحيها بضرورة الاستعداد لاستقبال الضحايا. وتخشى السلطات من أن يظل العديد من الركاب محاصرين في العربات المتضررة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

وكانت الحصيلة السابقة، 30 قتيلا و 180 مصابا.

وأبدى رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، انزعاجه وحزنه نتيجة لتصادم قطارين سريعين في أوديشا، قائلا: مشاعري مع العائلات الثكلى، وأتمنى أن يتعافى المصاب قريباً".

وأشار على تويتر، إلى أنه استعرض مع وزير السكك الحديدية وضع الحادث، مؤكدا أن عمليات الإنقاذ جارية في موقع الحادث ويتم تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين.