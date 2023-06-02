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سيدة أمريكا الأولى "جيل بايدن" تزور الجامع الأزهر الشريف.. صور

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القاهرة - سامية سيد - قامت جيل بايدن، قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بجولة داخل الجامع الأزهر، اصطحبها فيها الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر. 

 

 

وكانت قد استقبلت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بمطار القاهرة الدولي، السيدة جيل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في مستهل زيارتها إلى مصر التى تمتد على مدار يومين.

 

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته رحبا بالسيدة جيل بايدن في قصر الاتحادية، حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس جوبايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية، معرباً عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة .

 

ومن جانبها نقلت قرينة الرئيس الأمريكي تحيات الرئيس بايدن للرئيس السيسي، وأشادت بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعبا لمصر .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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