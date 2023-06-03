شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوى بالجيزة يومى السبت والأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الصف الأول الثانوي العام يوم غد السبت الموافق 3 يونيو، ويوم الأحد الموافق 4 يونيو لطلاب الصف الثاني الثانوي العام؛ تيسيرا على أولياء الأمور.

وأكدت المديرية أن النتائج ستعلن بلوحة الإعلانات بالمدرسة دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وحرصا على أمن وسلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس.





يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/ 2023 الدور الأول، مساء أمس الأربعاء، بنسبة نجاح 85,17%.

وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالب وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.