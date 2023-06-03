شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشاريع الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بمدينة شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسؤول بإحدى الشركات العاملة في محطة الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ، أنه تعد محطة نبق هي أول محطة شمسية في مدينة شرم الشيخ، وتغذى منطقة نبق السياحية لأكثر من 120 فندقا سياحيا، بتكلفة مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 250 مليون جنيه.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قبل انعقاد المؤتمر الصحفى، الذى سيحضره الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وزراء الكهرباء، والسياحة والآثار، والتجارة والصناعة، والطيران المدنى، ومحافظ جنوب سيناء، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، بأحد فنادق شرم. أن محطة نبق للطاقة الشمسية تقلل انبعاث الكربون بحوالى 500 ألف طن، وتم استيراد الألواح الشمسية من الخارج.

وأوضح المصدر، أن مدينة شرم الشيخ، تعد أول مدينة بها طاقة نظيفة ومتجددة، وهذا حدث عالمى، ويوفر الطاقة لـ 120 فندقا بحوالي 6 آلاف غرفة، ثم المرحلة الثانية للمشروع التى بدأت بعد مؤتمر المناخ لتشمل جميع فنادق نبق، حيث إن محطة نبق "جلوبال" تم إقامتها بقوة 20 ميجاوات بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، ووزارة البيئة، لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وأشار المصدر، إلى أن المحطة تم إقامتها على مرحلتين، الأولى لإنتاج 10 ميجاوات والتى تم الانتهاء منها سبتمبر الماضى، والمرحلة الثانية لإنتاج 10 ميجاوات أخرى ليصبح إجماليها 20 ميجاوات.

وتضم مدينة شرم الشيخ أيضا 3 مشاريع طاقة شمسية أخرى منها 3 محطات لإنتاج الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية، تصل قوة كل محطة 5 ميجاوات، بإجمالي 15 ميجاوات، لتساهم فى وصول إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ إلى حوالى 40 ميجاوات.

وتوجد أيضا محطة "شنايدر" التي تعمل بالفعل ويصل حجم قوة الإنتاج لـ 5 ميجاوات، إضافة لمحطة شحن الاتوبيسات الصديقة للبيئة، والتى تم إقامتها على مساحة 120 ألف متر مربع، وتضم جراج للأتوبيسات، وحوالى سبعة أرصفة، إضافة لمحطة شحن بالكهرباء سعة 150 أتوبيس، وتمت بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة النقل.