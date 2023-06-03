شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الجيزة تتيح اليوم نتائج طلاب الشهادة الإعدادية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح مدارس محافظة الجيزة اليوم السبت، نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بنسبة نجاح 85,17%.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للشهادة الإعدادية، من خلال المدرسة فور إتاحتها أو من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية عبر الرابط التالي: أضغط هنا

يُذكر أن إجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة بالفصل الدراسي الثاني بلغ 189318 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب 255 طالب وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100٪؜.