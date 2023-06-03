شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المواسم الإسلامية باليوم والتاريخ حتى نهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لكل أمة مواسم دينية تحتفل بها سنويا، وقد تكون أعيادا أو ذكريات حزن أو أيام صوم، ونستعرض فيما يلى أهم المواسم الإسلامية حتى نهاية 2023 ، باليوم والتاريخ وفق حسابات أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، كما يلى :
- يوم عرفة :
الثلاثاء 9 من ذى الحجة 1444 هجريا الموافق 27 يونيه 2023
- عيد الأضحى:
الأربعاء 10 من ذى الحجة 1444 هجريا الموافق 28 يونيه 2023 .
- رأس السنة الهجرية
الأربعاء 19 يوليو
- المولد النبوى الشريف :
الأربعاء 27 سبتمبر
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز