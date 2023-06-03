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تعرف على أهم المواسم الإسلامية باليوم والتاريخ حتى نهاية 2023

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القاهرة - سامية سيد - لكل أمة مواسم دينية تحتفل بها سنويا، وقد تكون أعيادا أو ذكريات حزن أو أيام صوم، ونستعرض فيما يلى أهم المواسم الإسلامية حتى نهاية 2023 ، باليوم والتاريخ وفق حسابات أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، كما يلى : 

 

 

- يوم عرفة : 

 

الثلاثاء 9 من ذى الحجة 1444 هجريا الموافق 27 يونيه 2023 

 

- عيد الأضحى: 

 

الأربعاء 10 من ذى الحجة 1444 هجريا الموافق 28 يونيه 2023 .

 

 

- رأس السنة الهجرية 

 

الأربعاء 19 يوليو 

 

- المولد النبوى الشريف :

 

الأربعاء 27 سبتمبر 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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