شكرا لقرائتكم خبر عن يقع على مساحة 33 فدانا.. تعرف على دير القديس الأنبا يحنس القصير بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر دير القديس الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين الذي تم تدشينه بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأحبار الكنيسة من الأديرة الحديثة فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية حسبما ذكر الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الدير.

1- يقع دير الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين علي مساحة 33 فدانا.

2- قديس الدير: الأنبا يحنس القصير.

3- كنائس الدير:

- کنيسة العذراء:

تتوسط الدير على مساحة ما يقرب من 650 م وتقام فيها التسبحة وكل الصلوات الليتورجية اليومية، وتضم الكنيسة ثلاثة مذابح الأوسط باسم العذراء مریم، والبحري باسم الثلاثة مقارات، والقبلي باسم يوحنا المعمدان، وتحتوي الكنيسة معمودية لتعميد الكبار، ومعمودية للأطفال، كما تضم عدد من رفات القديسين.

- كاتدرائية العذراء والأنبا يحنس القصير:

مقامة على مساحة أكثر من 1500 م ومصممة على الطراز القبطي القديم، وقد تم الانتهاء من بنائها، وتضم الكاتدرائية ثلاثة مذابح، المذبح الرئيسي على اسم القديس يحنس القصير، والمذبح البحري على اسمي الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس والقبلي على اسمي الشهيدين مارجرجس وأبي سيفين ويعلو مدخلها منارتين بارتفاع 40 م.

تم تدشينها يوم 30 أكتوبر 2021 بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة في تذكار نياحة القديس الأنبا يحنس القصير شفيع الدير.

- منطقة القلالي:

على مساحة 7 أفدنة، وتضم عدد 60 قلاية، مقسمة على ثلاثين بلوك، (كل بلوك يحوي قلايتين متلاصقتين)، وقد تم بناء هذه القلالي على الطراز القبطي القديم في شكل القبو والجمالون.

4- تم الاعتراف بالدير من المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية يوم 4 مارس 2021.

5- مشرف الدير الحالى الأنبا دوماديوس.



جانب من الدير