شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطني يستأنف جلساته للأسبوع الثالث غدا.. تعرف على جدول الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف جلسات الحوار الوطني أعمالها في الأسبوع الثالث للحوار، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.

وتبدأ غدا الأحد 4 يونيو، المحور السياسي:

= تعزيز العمل الأهلي (2 جلسة متتالية)

= قانون حرية تداول المعلومات (1 جلسة)

= عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين (1 جلسة)

الثلاثاء 6 يونيو، المحور الاقتصادي:

= أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة (2 جلسة متتالية)

= الزراعة والأمن الغذائي (2 جلسة متتالية)

الخميس 8 يونيو، المحور المجتمعي:

= لجنة الصحة (2 جلسة متتالية)

= لجنة الشباب (2 جلسة متتالية)

وكان قد أوضح المنسق العام، ضياء رشوان، أن الجلسات ستكون في مواعيدها المعتادة، بدءا من الساعة 11 صباحا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.