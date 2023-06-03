شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 29 رحلة طيران دولية أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت 29 رحلة طيران دولية ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين.

وتبين من جدول رحلات الطيران الوافدة اليوم السبت لمطار مرسى علم الدولى أنه من المقرر وصول 8 رحلات من التشيك، و10 رحلات من بولندا، و6 رحلات من إيطاليا، ورحلة من النمسا، وأخرى من بلجيكا.

وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.

كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية أنه من المقرر استقبال 118 رحلة تصل من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.