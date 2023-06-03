شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 13 حالة تعدٍ وإيقاف 3 حالات بناء بدون ترخيص فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود متواصلة تقوم بها الأجهزة المعنية لاستكمال أعمال إزالة التعديات على أراضى ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 21 طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع وقف البناء بدون ترخيص، وكذا رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والداخلية بمختلف المناطق والأحياء السكنية، مع القيام بأعمال الصيانة الفورية لأى أعطال بشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى هذا الشأن .

وبناءاً على ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بإزالة 13 حالة تعدى بمساحة 4450 م2 بنطاق حى جنوب تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وسط مشاركة للأجهزة الأمنية، ونواب رئيس المدينة ورئيس الحى مدعمين بالمعدات الثقيلة، مع إيقاف أعمال البناء المخالف بدون ترخيص لـ 3 حالات بمناطق الرضوان والشيخ هارون بنطاق أحياء جنوب وغرب ، وتم مصادرة المواد المستخدمة فى البناء، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وتوازى مع ذلك إستكمال العاملين والفنيين بالوحدة المحلية، وبإشراف ومتابعة ميدانية من نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والتراكمات والأتربة بالشوارع والمناطق والأحياء السكنية المختلفة فى شرق وغرب وجنوب المدينة ، وكذا حى الصداقة الجديدة، مع مطاردة بعض النباشين ، ومصادرة المعدات المستخدمة معهم .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بقروى وادى كركر بإصلاح الكسر المفاجئ للمياه بالقريتين 5 و 6 وذلك بواسطة الفنيين والعمال بشبكة مياه الشرب والصرف الصحى وبإشراف من نائب رئيس المدينة ، وتم كذلك تنفيذ أعمال الصيانة والإنارة للأعمدة بنطاق منطقة الجوزيرة عن طريق فنيين الكهرباء ، كما قامت الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان بالتدخل لإستكمال العمل بمشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب حيث تم التنسيق على تنفيذ غرفة المحبس العمومى للخط ، مع توفير مساحة 2 متر لمرور خط الصرف الصحى بجوار غرفة المحبس لتحقيق الإنسيابية المطلوبة فى التنفيذ ، وتكامل مع ذلك قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بإزالة 8 حالات تعدى بمساحة 1745 م2 من بينهم إزالة 3 حالات لمتغيرات مكانية ، وإزالة فورية لحالة تعدى بالإحداثيات، و 3 حالات إشغال بدون ترخيص وذلك بنطاق مجلس قروى وادى خريت، فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بتنفيذ أعمال الإزالة لـ 2 منزل آيل للسقوط ، لخطورتهما على المارة بنطاق منطقة نجع السايح ، وللحفاظ على أرواح المواطنين ، كما تم أيضاً تنفيذ أعمال تهذيب الأشجار وأعمال النظافة ورفع التراكمات بواقع 20 طن، بالإضافة إلى زراعة أشجار مثمرة عن طريق المشاركة المجتمعية .

من ناحية أخري، ومن أجل الوقوف على معدلات ونسب الإنجاز والتنفيذ للمشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 متر ، وبتكلفة 365 مليون جنيه ضمن سلسلة المشروعات التي تشهدها مناطق شرق مدينة أسوان.

وأشاد محافظ أسوان، بدعم وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الحيوية، وفى مقدمتها هذا المشروع الهام لإنهاء أكبر مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية ، مع خلق متنفس ترفيهى لهم .

هذا وخلال جولتها التفقدية، التى رافقها فيها المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بالإضافة إلى مسئولى الجهات المعنية ، أشارت الدكتورة غادة أبو زيد إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، فإنه يتم التأكيد على الشركة المنفذة لضرورة الإسراع بوتيرة العمل بهذا المشروع الكبير الذى سيعمل على إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة لتحقيق حلم المواطنين فيه بعد مرور عقود من السنين بتنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل .

فيما أوضح المهندس محمد على بأن أعمال التغطية تتم بشكل مرحلى طبقاً للأحباس ، ومراعاة للمناسيب التى تعمل على تحقيق الإنسايبة لحركة جريان المياه بالشكل المطلوب.

مشيراً إلى أنه عقب الانتهاء من مشروع التغطية لمصرف السيل سيتم تحويل المنطقة المغطاة إلى مسطحات خضراء وحدائق ومتنزهات وساحات انتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية متنوعة .