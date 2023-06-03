شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء امتحانات نهاية العام بكليات تربية رياضية واقتصاد وصيدلة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ كليات التربية الرياضية والاقتصاد المنزلى والصيدلة بجامعة حلوان، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022/ 2023 بداية من اليوم 3 يونيو وتستمر حتى قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتنطلق الاختبارات فى كلية التربية الرياضية بنات امتحانات الييوم 3 يونيو وتنتهى 22 يونيو 2023.

كما تبدأ كلية الصيدلة اليوم وتنتهى 26 يونيو 2023.

وفى كلية الاقتصاد المنزلي تبدأ اليوم 3 يونيو وتنتهى 22 يونيو 2023 .

كان الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، قد أكد أن الجامعة انتهت من الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات، وأنه تم إعلان الجداول في الكليات وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان آداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لهم.

وقال رئيس جامعة حلوان - في تصريح سابق إنه تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذلك الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ .