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%91 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول.

 

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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