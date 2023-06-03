شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول. وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول.

نتيجة الاستطلاع

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