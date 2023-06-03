شكرا لقرائتكم خبر عن وصلت لـ44.. الأرصاد تكشف أعلى درجة حرارة مسجلة خلال الـ48 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العديد من المحافظات شهدت ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، وشهدت البلاد أجواء شديدة الحرارة على الأنحاء كافة.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن أعلى درجات حرارة مسجلة طبقا للمحطات الأرصاد الجوية كانت كما يلى :
القاهرة 41 درجة
الأقصر 43 درجة
أسوان 44 درجة
اسكندرية 35 درجة
بورسعيد 37 درجة
شرم الشيخ 42 درجة
ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.
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