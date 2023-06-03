شكرا لقرائتكم خبر عن الشهادة الإعدادية 2023.. اعرف خطوات التظلم على نتيجة الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، تلقي طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، وذلك لمدة 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وتبدأ الإدارات التعليمية غدا الأحد تلقى طلبات التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول)، وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، ولمدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة، وبرسوم قدرها 35 جنيها للمادة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية، ضوابط وخطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، وطلاب الشهادة الإعدادية.

أولا: من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي:

1-يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2-سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (20) عشرون جنيها في المادة الواحدة.

3-يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5-وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

ثانيا: شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي:

1-يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2-سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (35) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة.

3-يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.