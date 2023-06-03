شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات تحدد رسوم استخراج استمارة الشهادة الإعدادية للناجحين بـ50 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المديريات التعليمية رسوم استخراج وطبع وتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 50 جنيها تحصل من الطلاب.

جدير بالذكر أن المديريات التعليمية أعلنت نتائج، وعدلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قيمة الرسم الإضافى الخاص بتكلفة طبع وتحرير واستخراج الشهادات الدراسية العامة، 50 جنيها وتم التطبيق اعتبارا من العام الدراسى الحالى، 2020، 2021.

تتيح مدارس محافظة الجيزة اليوم السبت، نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بنسبة نجاح 85,17%.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للشهادة الإعدادية، من خلال المدرسة فور إتاحتها أو من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية.

يُذكر أن إجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة بالفصل الدراسي الثاني بلغ 189318 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب 255 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%؜.